В администрации президента США, по данным Bloomberg, ищут способы облегчить положение Ирана без снятия санкций.

В частности, команда Джо Байдена рассматривает варианты с ссудами от Международного валютного фонда или прямой гуманитарной помощью на борьбу с коронавирусом.

Иран снова живет под санкциями с тех пор, как предшественник Байдена, Дональд Трамп, в одностороннем порядке вышел из так называемой «ядерной сделки» США, Ирана, Китая, России и нескольких европейских стран. Соглашение, заключенное еще при Бараке Обаме, снимало санкции в обмен на отказ Тегерана от ядерной программы. Байден обещал вернуться к сделке, но теперь настаивает, что первый шаг на встречу должен сделать Иран. Позицию России по сделке сегодня начнут обсуждать на переговорах с иранской делегацией в Москве.