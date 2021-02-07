Канцлер Австрии сказал, что готов привиться российской или китайской вакцинами, если их зарегистрируют в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц сказал, что готов привиться от коронавируса российской или китайской вакцинами, если их зарегистрируют в ЕС. Такой вопрос ему задал в интервью корреспондент газеты Welt am Sonntag. Кроме того, Курц пообещал наладить производство хоть первого, хоть второго препарата у себя в стране, если это одобрит европейский регулятор.