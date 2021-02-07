Фонд прямых инвестиций: Все россияне, желающие привиться от коронавируса, смогут сделать это к лету

Все россияне, желающие привиться от коронавируса, смогут сделать это к лету. Об этом сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В России зарегистрировано уже почти 4 млн случаев заболевания, это 5-е место в мире. При этом мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе заявил, что уже больше половины горожан невосприимчивы к возбудителю, потому что либо переболели, либо привились. Он пообещал к маю снять большую часть ограничений. Но для массовых мероприятий, по его мнению, по-прежнему рано.