Явлинский заявил, что расследования Навального не имели и не могут иметь практических результатов для общества

Политик Григорий Явлинский заявил, что расследования Алексея Навального – в том числе и фильм «Дворец для Путина» — не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Свои рассуждения Явлинский опубликовал в статье «Без популизма и путинизма». Политик добавил, что поддерживать Навального или нет – личное дело каждого, но попытка его отравления должна быть как можно скорее расследована.
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