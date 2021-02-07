Явлинский заявил, что расследования Навального не имели и не могут иметь практических результатов для общества

Политик Григорий Явлинский заявил, что расследования Алексея Навального – в том числе и фильм «Дворец для Путина» — не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Свои рассуждения Явлинский опубликовал в статье «Без популизма и путинизма». Политик добавил, что поддерживать Навального или нет – личное дело каждого, но попытка его отравления должна быть как можно скорее расследована.