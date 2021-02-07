Президент ФРГ потребовал освобождения Навального, однако высказался против санкций в отношении Северного потока

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал срочного освобождения Алексея Навального, однако высказался против санкций в отношении газопровода «Северный поток-2».

Штайнмайер подчеркнул в интервью газете «Райнише Пост», что действия против оппозиционеров не имеют ничего общего с правовым государством. Президент ФРГ заявил, что тюремное заключение для человека, только что оправившегося после опасной для жизни попытки отравления, которое произошло в его стране, цинично. Россия нарушает обязательства по защите прав человека, которые она приняла на себя в рамках национального и международного права.

Параллельно Штайнмайер констатировал, что «устойчивое сплетение отношений в энергетическом секторе в прошедшие годы – последний мост между Россией и Европой». Президент ФРГ подчеркнул, что «уничтожение мостов – это не свидетельство силы». Обе стороны должны подумать о том, нужно ли предпринимать этот шаг. По словам социал-демократического политика, после разрыва последней связной нити Европа потеряет влияние на Россию.

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц также отверг санкции в отношении России. Остановку строительства газопровода он считает неправильным решением.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что недопустимо связывать случай Навального и «Северный поток 2».