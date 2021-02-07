В Дагестане в отделении полиции убили бывшего сельского чиновника. Родственники погибшего собрались у отделения полиции, в котором это произошло.

Более трёхсот жителей села Новокули пришли минувшей ночью к отделению полиции в Махачкале, где вчера вечером был застрелен бывший глава их поселения Абакар Капланов. Об этом со ссылкой на дагестанское МВД сообщает агентство РИА «Новости». Оно также опубликовало видео, на котором заметно, как толпа людей стоит на тёмной улице в окружении десятков машин с мигалками.



Источник агентства уточнил, что бывшего сельского чиновника застрелили в кабинете начальника РОВД по Советскому району, а у погибшего была давняя вражда с двумя сотрудниками Росгвардии на почве земельных споров.

Тем временем интернет-издание Baza пишет, что Абакара Капланова застрелили бойцы ОМОН братья Курбановы – их имена не приводятся. Источник сайта добавил, что каждый из них выстрелил в жертву по 18 раз, и именно столько патронов помещается в обойме пистолета Ярыгина, который состоит на вооружении в подразделениях Росгвардии.

В свою очередь в ведомстве, как отмечает агентство ТАСС, уже пообещали приложить все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего.