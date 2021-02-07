Процесс импичмента над экс-президентом США Трампом прервут ради шаббата, об этом пишет газета New York Times.

Ее журналисты ознакомились с письмом, которое адвокат Трампа написал конгрессменам. В нем он просит приостановить процедуру утверждения импичмента в верхней палате парламента вечером 12-го февраля. Дело в том, что с захода солнца пятницы до захода субботы в иудаизме длится священный день отдыха – шаббат, и религиозные убеждения не позволяют адвокату защищать Трампа в этот день. В Конгрессе уже пообещали удовлетворить просьбу.

Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявляли импичмент. Однако, чтобы процедура считалась завершенной, ее должны утвердить обе палаты парламента. Завершить импичмент уже после ухода Трампа с должности его противники хотят, чтобы запретить ему баллотироваться впредь.