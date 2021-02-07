По данным московской полиции, в Интернете начался всплеск мошенничества с продажей авиабилетов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, они регистрируют бурный рост фишинговых ресурсов в этой сфере. Фишинг – это технология, при которой создается поддельный сайт, имитирующий какой-нибудь известный легальный. Полицейские предупреждают – главный признак, который должен насторожить пользователя (помимо необычно низких цен): если при покупке билета ему предлагается оплатить его прямым переводом на карту либо электронными деньгами.
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