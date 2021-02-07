Российские студенты с сегодняшнего дня смогут вернуться к очным занятиям. Минобрнауки разрешило отказаться от дистанционного обучения подведомственным учебным заведениями, аналогичное решение приняло Министерство культуры – для творческих ВУЗов, и мэрия Москвы – для городских.

Очное обучение для столичных школьников вернули еще раньше, 27-го января. В стране пятый день подряд регистрируется меньше 17 тысяч заболевших, при том, что в начале января было больше 20. О снижении темпов распространения ковида объявила и Всемирная организация здравоохранения.