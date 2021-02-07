Силовики заявили о задержании в Ставропольском крае пятерых сторонников запрещенного в России ИГИЛ – передает Интерфакс со ссылкой на источник.

Среди задержанных есть несовершеннолетние. Источник Интерфакса уточнил, что они принесли присягу неким международным террористам, но при каких обстоятельствах и готовили ли они какие-то атаки в России – пока не сообщается.