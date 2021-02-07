Экс-главу дагестанского поселка Новокули Абакара Капланова застрелили накануне в отделе полиции Махачкалы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. К произошедшему, по данным информагентств, могут быть причастны односельчане Капланова, служащие в ОМОНе. По словам троюродного брата убитого, которые приводит канал РЕН ТВ, в теле убитого нашли 38 пуль, он скончался на месте. Подозреваемый в убийстве задержан. После случившегося возле отдела полиции ночью собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения безопасности туда стянули более 130 сотрудников полиции.