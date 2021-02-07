Финалы командного спринта пройдут в рамках этапа Кубка Мира по лыжным гонкам в Швеции

Из российских спортсменов в Ульрисехамн приехали только Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Они борются за победу в спринтерском зачете Кубка Мира и лидируют в Кубке наций, так что их присутствие было необходимым. Остальные решили посвятить время подготовке к Чемпионату Мира в Оберсдорфе. Накануне в индивидуальном спринте Ретивых занял второе место. Устюгов, который несколько лет назад был очевидным лидером сборной, тоже вышел в финал, более того задал со старта высокий темп, но сам же его не выдержал и замкнул шестерку. В команде они в состоянии побороться за победу. Весьма сильна и французская команда Ришар Жув и Люка Шанова, которые заняли 4 и 5 место, достойные дуэты с прекрасными лидерами Маркусом Свенсоном и Федерико Пеллегрино будут у Швеции и Италии.

Соревнования в командном спринте на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в Швеции покажет канал Матч ТВ, начиная с 12.45.