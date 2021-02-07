Токио намерен продолжать переговоры с Москвой о принадлежности четырех Курильских островов. Об этом заявили премьер-министр страны Есихидэ Суга в видеообращении по случаю отмечаемого сегодня Дня «северных территорий» — так в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи. Суга подчеркнул, что его кабмин «твердо опирается на достигнутые в 2018 году на саммите в Сингапуре договоренности и будет неуклонно продолжать вести переговоры на их основе» о заключении мирного договора между Россией и Японией.

В свою очередь японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги сказал, что территориальный спор остается самой большой проблемой в японо-российских отношениях, и она должна быть решена как можно скорее.