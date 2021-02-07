Российским вузам разрешили возобновить традиционную форму обучения. Соответствующий приказ министра образования сегодня вступает в силу.

Уже завтра студенты смогут вернуться в вузы. Речь идёт не только о высших учебных заведениях Москвы и Петербурга, которые находятся в подчинении министерства образования, но и остальных регионов. Руководство вузов, как говорится, в приказе Валерия Фалькова должно обеспечить соблюдение профилактических мер против коронавируса. В учебных заведениях все студенты должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Нужно проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования, говорится в приказе министра образования. В случае ухудшения эпидемической ситуации они должны быть готовы вернуть ограничения. Вузы в России переходили на удаленку в прошлом году весной и осенью. В ноябре группа студентов МГУ, которые учатся по контракту, подготовила коллективный иск. Они потребовали сделать перерасчёт за два семестра из-за перехода на дистанционное обучение во время эпидемии коронавируса. Истцы, в частности, указывали, что такой формат снизил в разы качество учебы. Руководство МГУ с этим не согласилось.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о возобновлении традиционных занятий после каникул, т.е. с понедельника. При этом студенты, по крайней мере, некоторых факультетов, получили указания, в которых говорится, что в очной форме будут проходить лишь практические занятия, все остальные продолжатся онлайн.