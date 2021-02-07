Акции в поддержку Алексея Навального прошли в субботу почти во всех крупных городах США — от Нью-Йорка и Бостона до Майами, Лос-Анджелеса и Сиэттла. В Вашингтоне митинг состоялся перед зданием российского посольства.

На акцию в поддержку Алексея Навального перед посольством России в Вашингтоне на Немцов Плаза собрались несколько десятков человек. Это стало уже третьей акцией в поддержку оппозиционного политика в столице США, и хотя больше всего народу вышло 23 января — в день масштабных митингов по всей России и миру, на митинг в субботу в Вашингтоне некоторые россияне приехали даже из других штатов. Анна и две ее подруги прилетели из Атланты, штат Джорджия, на один день специально для того, чтобы выразить поддержку Алексею Навальному и протест против действий российских властей. По словам россиянки, которая после отравления Навального и заключения его под стражу стала активно помогать ФБК, поддерживают политика огромное число ее знакомых.

Американка Тесса пришла на протест со своей русскоязычной подругой, но поддержать Алексея Навального вышла потому, что осведомлена о ситуации в России. Тесса также посмотрела фильм Навального «Дворец для Путина», который набрал в ютьюбе уже 110 млн просмотров.

Организатором акции в поддержку Алексея Навального в Вашингтоне выступил фонд Free Russia Foundation.

Городские власти Вашингтона из-за коронавируса не выдают сейчас разрешения на митинги и протесты, но и запретить их из-за первой поправки к Конституции США не могут, поэтому полиция города просто наблюдала за общественным порядком и не вмешивалась в происходящее.