МЧС открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee

Об этом сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что «на новых площадках уже публикуется полезный контент». Это, в частности, трюки от спасателей и видео от первого лица. Вскорео можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки и песни МЧС. Отмечается, что ведомство уже представлено в 11 соцсетях и мессенджерах, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook, Youtube и Twitter.

Ранее о создании своего аккаунта в TikTok сообщило Министерство иностранных дел России. Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, завести сообщество в TikTok дипломаты планировали давно. Она отметила, что «это не дань моде, а просто информационная работа».