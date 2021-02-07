Хабаровский нефтеперерабатывающий завод после простоя отгрузил первую партию бензина марки АИ-95

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Там отметили, что со вчерашнего дня 92-й бензин не выпускался, вместо него шло производство 95-го. Предприятие сейчас старается ликвидировать дефицит по этой марке.

В правительстве отметили, что с сегодняшнего дня специальная комиссия возобновила проверки на 52 АЗС сети «ННК» в Хабаровске, по предварительным данным, очереди там стали значительно меньше.

Дефицит бензина возник в Хабаровском крае в середине января после аварии на НПЗ. Ситуация осложнялась погодой — морозы привели к росту потребления топлива в полтора раза. В итоге на заправках начали выстраиваться многокилометровые очереди. Людям приходилось по нескольку часов дожидаться, чтобы заправиться.