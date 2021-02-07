Интерфакс сообщает о задержании в Ставропольском крае пятерых членов ячейки запрещенной в РФ «Исламское государство»

Интерфакс сообщает о задержании в Ставропольском крае пятерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Среди них, по предварительным данным, есть несовершеннолетние, сообщил источник агентства. В настоящий момент проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами. Официального подтверждения этой информации пока нет.

