Студенты подмосковных вузов вновь могут пользоваться социальными картами

Ранее они были заблокированы из-за ковида.

В связи со снижением ежесуточного прироста заболевших коронавирусом в Московской области, губернатор анонсировал отмену большей части ранее введенных ограничений. Так, уже в понедельник к очному обучению смогут вернуться университеты, институты и колледжи. Для того чтобы учащиеся смогли до них добраться, было решено разблокировать студенческие проездные, рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Вместе с тем, в Министерстве образования и науки уточняют, что все высшие учебные заведения должны быть готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации и возвращению к онлайн-обучению.

Напомню, социальные карты студентов были заблокированы еще в ноябре. Это было связано с переводом вузов на дистанционку из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. Тогда же льготного проезда были лишены пенсионеры старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Власти Подмосковья допускают снятие всех ограничений в регионе до конца этой недели.