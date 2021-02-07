Десятки акций солидарности пройдут в странах мира по случаю объявленного оппозицией Дня солидарности с Белоруссией

Десятки акций солидарности пройдут сегодня в разных странах мира по случаю объявленного оппозицией Дня солидарности с Белоруссией.

По миру ожидается более шестидесяти мероприятий. По крайней мере такую цифру в интервью газете «Коммерсант» называл белорусский политик Павел Латушко. Он отмечал, что форматы у акций будут самые разные — от митингов национальных диаспор до подсветки значимых зданий в бело-красно-белые цвета.

Внутри самой республики оппозиция собирается организовать масштабные акции только на следующей неделе, когда со дня начала протестов пройдет ровно полгода.

Новые митинги будут связаны с Всебелорусским народным собранием, то есть большим форумом официальных властей, где соберутся 2700 человек. Среди них – правящая номенклатура, деятели науки, культуры и многие другие. На этом мероприятии как правило обсуждается вектор развития страны на пять лет. Президент Александр Лукашенко не исключал, что на этот раз одной из тем собрания будет проект изменения Конституции.

Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-ого и 12-ого февраля.