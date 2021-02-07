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08:01, 07 февраля 2021

Космический корабль Илона Маска сегодня установит рекорд по длительности полёта

Предыдущий продержался почти полвека назад.

Корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией в середине ноября. Он сегодня побьёт рекорд, который до этого принадлежал американскому кораблю Аполлон. Экипаж из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уильяма Рида Поуга провёл в период с ноября 73-го по февраль 74-го на орбитальной станции Skylab 84 дня. Этот показатель астронавты SpaceX, которые находятся на борту МКС, превзойдут, сообщается на сайте NASA. На орбите сейчас работают американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Планируется, что Crew Dragon вернётся на Землю в начале мая. В космосе он проведет около 170-ти дней. Впрочем, мировой рекорд по длительности полёта побить ему не удастся. Он, напомню, принадлежит российскому «Союзу», который 15 лет назад провел на МКС 215 суток.


Компания SpaceX тем временем отложила намеченный на сегодня очередной запуск мини-спутников для создания глобального интернета. Старт отложили до следующей пятницы. В компании это объяснили необходимостью дополнительно проверить ракету-носитель Falcon 9. Сейчас на орбите находится больше тысячи спутников системы Starlink.



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