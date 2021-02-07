Полиция в Петербурге накануне перекрыла ряд улиц и две станции метро в центре города

Спустя несколько часов оцепление было снято. Перекрытия были связаны с информацией о готовящихся акциях протеста, хотя сторонники Алексея Навального ранее объявляли о приостановке мероприятий.

Об ответственности для полицейских за необоснованное перекрытие улиц речи не идет, поскольку МВД лишь обеспечивало безопасность. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комиссии по законности и правопорядку питерского Заксобрания, депутат-единорос Алексей Цивилев.

Пользователи в соцсетях активно жаловались на невозможность передвижения по центру, некоторые также замечали, что машины скорой помощи вынуждены были ехать в объезд.