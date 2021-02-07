Бывшего главу дагестанского поселка Новокули Абакара Капланова застрелили в отделе полиции Махачкалы

Причиной стал конфликт между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. Информагентства сообщают со ссылкой на источники, что убийство было совершено в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе города. К произошедшему могут быть причастны сотрудники ОМОНа. Они из того же села, что и Капланов. Об этом рассказал РЕН ТВ троюродный брат убитого Рамазан Султанов. По его словам, в жертву было выпущено 38 пуль. Потерпевший скончался на месте. По предварительным данным, подозреваемый задержан.

После случившегося возле отдела полиции собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения безопасности туда стянули более 130 сотрудников полиции. На место также прибыл руководитель регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов. В ведомстве пообещали приложить все необходимые усилия для объективного расследования произошедшего.