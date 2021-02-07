Все граждане России, которые желают привиться от коронавируса, смогут сделать это к лету

Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев добавил, что ситуация с вакцинацией в России обстоит лучше, чем в США и европейских странах, которые смогут привить всех желающих граждан лишь к середине осени.