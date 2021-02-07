В Лихтенштейне сегодня пройдут выборы в парламент

Его члены избираются на четыре года.

Жителям Лихтенштейна предстоит выбрать 25 членов Ландтага – это однопалатный парламент княжества. На текущий момент в нём нельзя выделить какой-то одной лидирующей силы. Почти все партии там или правые, или право-центристские. По результатам прошлых выборов более тридцати процентов набрали «Прогрессивная гражданская партия» и «Патриотический союз», а 18 процентов досталось оппозиционной партии под названием «Независимые».

Последние участвовали в парламентских выборах только второй раз. Немецкая медиакомпания «Дойче велле» называла её успех признаком того, что в стране растёт популярность популистов. Члены партии «Независимые» выступают против мер жёсткой экономии, которые практикуют действующие власти.

Единственная же левая политическая сила – «Свободный список» — в прошлый раз получила поддержку только 12-ти процентов избирателей.

Каким бы образом ни закончились сегодняшние выборы, основная политическая сила в стране останется в руках у королевской семьи. По законам княжества наследный принц Алоиз имеет право вето, а также может назначать и распускать правительство.