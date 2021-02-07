4 человека, катавшихся на лыжах, погибли при сходе лавины недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта

Четыре человека, катавшихся на лыжах, погибли при сходе лавины недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта Еще четверым удалось спастись. Они получили незначительные травмы, сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в данном районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.
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