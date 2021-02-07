Z Архив новостей новости
5 0 6 414
06:15, 07 февраля 2021

4 человека, катавшихся на лыжах, погибли при сходе лавины недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта

Четыре человека, катавшихся на лыжах, погибли при сходе лавины недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта Еще четверым удалось спастись. Они получили незначительные травмы, сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в данном районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 443 6 6357 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 292 6 7153 01.02
Блоги

фото: Станислав Крючков, "Эхо Москвы" Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Не менее 5 тысяч человек, по данным ОВД-Инфо, было задержано по всей стране, в том числе не менее 90 представителей СМИ, которые работали на акции…

5 283 6 218716 31.01
Блоги

МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…

5 64 6 25696 31.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 149 6 12748 03.02
Блоги

Юлия Навальная

Так быть не должно. И не будет Двое честных молодых мужчин на этом снимке демонстративно арестованы без всякой видимости закона…

5 273 6 114577 31.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 63 6 6595 06.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 69 6 8646 05.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16432 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31745 02.02
Блоги

Аббас Галлямов политолог

О том, как сила делегитимизирует Есть два связанных с силой архетипа. Первый — спокойный, уверенный в себе и уважительный к противнику…

5 40 6 17724 31.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 30833 02.02
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без путинизма и популизма Сейчас опять зазвучат призывы что-то создавать — «координационный совет» или третью силу. Результат будет, как обычно, нулевым. Тем временем люди будут сидеть в СИЗО, а режим будет укрепляться и смеяться в сталинские усы над нашей глупостью…

5 73 6 11114 06.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 47 6 7332 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5379 02.02
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 167 6 27133 01.02

Популярное за неделю

Новости

В убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главу села Новокули Абакара Капланова выпустили 38 пуль Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ троюродный брат погибшего

5 1 6 1436
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 84 6 178822 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 3310 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 168 6 539878 01.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 68 6 166448 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8990553
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4804429

Сегодня в эфире