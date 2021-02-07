Президент США Джо Байден восстанавливается после травмы, полученной в конце ноября. Он посетил клинику в штате Делавэр, где ему сделали снимок поврежденной ноги. Как отмечает пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы государства Кевина О'Коннора, процесс восстановления идет нормально. По его словам, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Поэтому президенту будут регулярно делать рентген, чтобы убедиться, что он достиг хорошей стабильности связок.

Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку. Компьютерная томография подтвердила тогда наличие трещин в костях в середине стопы.