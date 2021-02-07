Госдепартамент отменил еще один указ прежнего президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты приостановили действие соглашений о предоставлении убежища с тремя странами — Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что это не означает, что границы США становятся открытыми. По его словам, Вашингтон рассчитывает выработать совместный подход к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения.
Соглашения предполагали предоставление убежища не в США, а внутри этих стран. Фактически, отменяются только договоренности с Гватемалой, которые приостановили в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19. Соглашения с Гондурасом и Сальвадором не успели вступить в силу.
Президент США Джо Байден перед своей инаугурацией обещал в первые же дни после прихода к власти отменить ряд решений своего предшественника, касающихся миграционной политики.
Госдепартамент отменил еще один указ прежнего президента США Дональда Трампа
Госдепартамент отменил еще один указ прежнего президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты приостановили действие соглашений о предоставлении убежища с тремя странами — Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что это не означает, что границы США становятся открытыми. По его словам, Вашингтон рассчитывает выработать совместный подход к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения.