Госдепартамент отменил еще один указ прежнего президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты приостановили действие соглашений о предоставлении убежища с тремя странами — Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что это не означает, что границы США становятся открытыми. По его словам, Вашингтон рассчитывает выработать совместный подход к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения.

Соглашения предполагали предоставление убежища не в США, а внутри этих стран. Фактически, отменяются только договоренности с Гватемалой, которые приостановили в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19. Соглашения с Гондурасом и Сальвадором не успели вступить в силу.

Президент США Джо Байден перед своей инаугурацией обещал в первые же дни после прихода к власти отменить ряд решений своего предшественника, касающихся миграционной политики.