Австрия готова организовать у себя производство российской вакцинs от коронавируса, если ее зарегистрируют в Европе

Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от коронавируса, если их зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным препаратам. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию «Вельт ам зонтаг». По его словам, в случае регистрации российского «Спутника V» и китайского препарата в ЕС Австрия попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний. Курц также сказал, что готов сделать прививку российским или китайским препаратом, если они будут зарегистрированы в Европе.