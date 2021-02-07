Пассажирский поезд Владивосток — Москва задержан из-за схода 17-ти вагонов грузового поезда в Забайкалье. Пассажиры будут обеспечены бесплатным питанием, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. Также отменен пригородный поезд. Авария произошла этой ночью на станции Нанагры. Пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов временно приостановлено. Ликвидация последствий ЧП проходит в сложных погодных условиях при температуре -36 градусов силами двух восстановительных поездов. Дополнительно задействовано 120 сотрудников путевого комплекса. Для координации работ создан оперативный штаб.
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