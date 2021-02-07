Кипр предложил новые правила получения гражданства. Одними из основных критериев при рассмотрении заявок могут стать владение базовым уровнем греческого языка, знание истории и культуры острова, а также наличие представления об основных элементах современной политической и социальной реальности Республики. Соответствующий законопроект внесен на обсуждение парламента, передает Cyprus Mail.

Кроме того, заявитель должен непрерывно проживать на острове в течение последних 12 месяцев, а также находиться в стране 10 лет на законных основаниях.

Правила не будут распространяться на представителей мира науки, культуры и спорта, которые способны предоставить Кипру услуги, знания и навыки, отвечающие самому высокому уровню.

Ранее власти Кипра отказались возвращаться к раздаче так называемых «золотых паспортов» — программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в прошлом году.