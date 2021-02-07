Жители Тбилиси протестуют против коронавирусных ограничений. Манифестанты требуют отменить «комендантский час». Участники акции, собравшись вечером у здания парламента, в знак неповиновения властям прошли несколько километров по улицам города, сообщают грузинские СМИ. Полиция оцепила сквер, где собрались протестующие и обещает наказать нарушителей правопорядка.

Это уже вторая акция за день. Ранее днем у парламента протестовали представители развлекательных и фитнес-центров, а также гражданские активисты. Одним из организаторов акции выступила ассоциация зимних курортов. Солидарность с митингующими выразили рестораторы. Часть митингующих осталась у парламента и после 21 часа, чтобы умышленно нарушить и таким образом опротестовать запрет на ночное передвижение.