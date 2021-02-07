14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье. Авария произошла на железнодорожной станции Нанагры в Могочинском районе, сообщает региональный главк МЧС. В результате произошедшего пострадавших нет, движение остановлено. Нарушен габарит четного пути, наклонена одна электроопора. К месту инцидента отправлена оперативная группа.