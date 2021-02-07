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04:04, 07 февраля 2021

В убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главу села Новокули Абакара Капланова выпустили 38 пуль

В убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главу села Новокули Абакара Капланова выпустили 38 пуль. Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ троюродный брат погибшего Рамазан Султанов, сославшись на сотрудников отдела полиции. По его словам, убийство совершили два сотрудника ОМОНа, которые являются земляками жертвы.
В МВД республики подтвердили информацию о произошедшем. Причиной случившегося называют конфликт из-за земельного участка. По данным ведомства, около здания Советского района РОВД Махачкалы собралось порядка 300 человек. Порядок обеспечивают более 130 сотрудников полиции. Информагентства со ссылкой на источники передавали, что задержан подозреваемый.



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