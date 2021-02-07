В Любляне восстановили работу Вечного огня у монумента советским и российским воинам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах. Об этом сообщило посольство России в Словении. Там выразили благодарность мэрии города за содействие.

21 января у памятника в результате действий вандалов погасла газовая горелка. По инициативе посольства было открыто полицейское разбирательство.