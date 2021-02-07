Bloomberg сообщает о планах США облегчить финансовое положение Ирана. Администрация президента Джо Байдена рассматривает различные варианты без отмены экономических санкций. По словам четырех источников, близких к команде главы государства, возможны ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, Вашингтон не исключает некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Тегерану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями. Агентство отмечает, что таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.