Bloomberg сообщает о планах США облегчить финансовое положение Ирана. Администрация президента Джо Байдена рассматривает различные варианты без отмены экономических санкций. По словам четырех источников, близких к команде главы государства, возможны ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, Вашингтон не исключает некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Тегерану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями. Агентство отмечает, что таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…
Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина На видео, размещенном в интернете, сотни сотрудников компании сначала устраивают уличное шествие возле ее здания, а затем выстраиваются в гигантскую фразу «Путин – наш президент»!..
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)