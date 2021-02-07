МВД Дагестана подтвердило убийство бывшего главы поселка Новокули в отделе полиции Махачкалы. Причиной стал конфликт между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка. Также в пресс-службе регионального ведомства сообщили, что возле отдела полиции собрались более 300 жителей села Новокули. Для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта там находятся более 130 сотрудников полиции. На место также прибыл руководитель регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов, сообщили в его ведомстве.

Ранее информагентства передавали со ссылкой на источники, что экс-глава поселка был убит в кабинете начальника уголовного розыска Советскоого отдела Махачкалы. К произошедшему могут быть причастны сотрудники ОМОНа. По предварительным данным, подозреваемый задержан.