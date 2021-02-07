«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 23-го тура Английской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3. «Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает второе место в чемпионате. В активе «Эвертона» 37 очков, клуб находится на шестой позиции. «Манчестер Юнайтед» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Эвертон» в тот же день дома сыграет с «Фулхэмом».
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