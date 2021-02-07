Financial Times сообщает о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР

Financial Times сообщает о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Это показало собственное исследование, проведенное на 2 тысячах человек. Согласно его данным, инъекция вакцины, разработанной британской фармкомпанией совместно с Оксфордским университетом, по всей видимости, не обеспечивает защиты при легком и умеренном течение болезни, вызванной вирусом из ЮАР. При этом эффективность препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока что не изучены.
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