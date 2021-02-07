Российские вузы могут с сегодняшнего дня вернуться к очным занятиям. Минобрнауки разрешило это подведомственным учебным заведениям по согласованию с территориальными органами

Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе. Неподведомственным вузам рекомендовано принять аналогичное решение. В случае ухудшения эпидемической ситуации вузы должны быть готовы вернуть ограничения, связанные с организацией учебы, сообщается в приказе.

Творческие вузы, подведомственные Минкультуры тоже смогут возобновить работу в очном формате с учетом эпидемической обстановки в конкретном регионе с 8 февраля, сообщила пресс-служба министерства. Однако, некоторые учебные заведения пока сохранят смешанный формат.

Ректор МГУ Виктор Садовничий также подписал приказ о возобновлении традиционных занятий в новом семестре, который начинается в понедельник. При этом студенты, по крайней мере, некоторых факультетов, получили указания, в которых говорится, что в очной форме будут проходить лишь практические занятия, все остальные продолжатся онлайн.