Бывшего главу села Новокули в Дагестане убили в одном из отделов полиции Махачкалы

Бывшего главу села Новокули в Дагестане Абакара Капланова убили в одном из отделов полиции Махачкалы. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным «РИА», у погибшего «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта «на почве земельных споров». Собеседник ТАСС утверждает, что подозреваемый задержан на месте происшествия. По предварительным данным, он является сотрудником одной из силовых структур. Позднее в пресс-службе Управления Росгвардии республики сообщили, что на месте происшествия находится начальник республиканского Управления Росгвардии Магомед Баачилов, а также необходимые силы для охраны общественного порядка.

Телеканала РЕН ТВ передает, что сейчас у здания Советского РОВД собрались порядка 300 местных жителей. При этом, в толпе были слышны выстрелы. Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.