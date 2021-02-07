Жозеп Боррель выступает за сохранение дипломатических связей с Россией, несмотря на напряженные отношения

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает нужным сохранить дипломатические связи с Россией, несмотря на напряженные отношения. Это необходимо «не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи четких и откровенных сообщений, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», — сказал Боррель по итогам своего визита в Москву. Он также сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят отношения с Москвой 22 февраля.

Ранее в интервью РБК глава европейской дипломатии заявил, что из-за ситуации вокруг Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя за многие годы опустились до самого низкого уровня. Он выразил озабоченность внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека и напомнил об обязательствах, которые Россия приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. То, что Евросоюз принуждает Москву их исполнять, по его мнению, не является вмешательством.