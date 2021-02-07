Студенты нескольких вузов рассказали, что их обманом собрали на флешмобы в поддержку Владимира Путина. Так, учащимся Тимирязевской академии сказали, что флешмоб будет посвящен российскому флагу, студентам Московского государственного юридического университета имени Кутафина — что он направлен на «поддержку страны как лидера борьбы с ковидом». За участие в съемках пообещали пригласить в Госдуму и вручить благодарственные письма. Об этом сообщило студенческое издание Doxa. Съемки проходили в одном из московских отелей. Приехавших туда студентов попросили скандировать текст «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!». Анонимный источник интернет-издания «Медиазона» подтвердил эту информацию. Он уточнил, что съемки проходили в отеле «Хитровка».

По данным телеграм-канала «Белгород № 1», с похожей ситуацией столкнулись студенты Белгородского института искусств и культуры. Их собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества. Позднее, это видео появилось в инстаграме местных депутатов. В ролике звучали лозунги в поддержку президента. По словам студентов, они их не скандировали, звук добавлен при монтаже.