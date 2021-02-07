Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов пообещал разобраться со штрафом глухонемому за «скандирование лозунгов»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов пообещал разобраться со штрафом, который выписали глухонемому за «скандирование лозунгов». Об этом сообщили РБК в пресс-службе омбудсмена.

Инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова задержали 31 января на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, сотрудники правоохранительных органов указывали, что мужчина «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги». Сам Агафонов утверждает, что шел в магазин и об акции не знал. В отделе полиции он провел девять часов, сурдопереводчика ему не предоставили. Красносельский суд Петербурга оштрафовал его на 5 тысяч рублей.