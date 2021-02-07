Бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По данным источников интернет-издания Baza, мужчину застрелили из-за некоего земельного спора. Издание пишет, что к убийству причастны бойцы ОМОН, братья Курбановы. Капланов был убит из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы. По предварительным данным, подозреваемый задержан.
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