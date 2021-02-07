Сегодня и завтра в десятках мировых столиц и мегаполисах пройдут акции в поддержку Алексея Навального, которому российский суд заменил условный срок заключения на реальный. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор американской неправительственной организации Free Russia Foundation в Вашингтоне Дмитрий Валуев.