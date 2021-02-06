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23:04, 06 февраля 2021

Евгения Медведева хочет попробовать себя в тренерской карьере

Российская фигуристка Евгения Медведева хочет попробовать себя в тренерской карьере. Об этом двукратная чемпионка мира рассказала после завершения первого соревновательного дня на Кубке Первого канала.
Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой после короткой программы.



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