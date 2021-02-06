В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву. Как сообщается на сайте «78 Новости», машина упала на лед, но в воду не провалилась. Автомобилем управляла девушка. Она, по предварительным данным, не пострадала, но находится в шоковом состоянии.