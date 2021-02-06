Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП в Свердловской области. По данным регионального управления МВД, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой». Как сообщили ТАСС в областном Минздраве, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.