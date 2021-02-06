Боррель: Отношения ЕС и РФ далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы должны оставаться открытыми

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам визита в Москву. По его словам, это необходимо не только для прямого обмена мнениями, но и передачи твердых и откровенных посланий. Жозеп Боррель подтвердил озабоченность ЕС ситуацией с правами человека в России и призвал российское руководство немедленно освободить Алексея Навального. При этом европейские дипломаты встречались с адвокатами оппозиционного политика во время визита в Москву.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, возложив цветы к месту его убийства.